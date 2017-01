Construiran illes de vianants en dos carrers del Serrallo

Als carrers Gravina i Sant Pere no s'hi podran aparcar cotxes i s'hi ampliaran les voreres

Redacció

Actualitzada 26/01/2017 a les 10:59

L'Ajuntament de Tarragona construirà dues illes de vianants al barri del Serrallo. El ple ha aprovat aquest dijous per unanimitat l'esmentada mesura, que preveu la prohibició d'aparcar cotxes als carrers i, a més, l'ampliació de les voreres.



Es tracta d'una actuació similar a la que s'ha realitzat durant els darrers anys al carrer Espinach, que va patir un gran canvi i que va estar molt acceptada pels veïns.



La moció, proposada per Ciutadans, aposta per la «seguretat dels propis veïns i dels visitants», ja que «les voreres són tan estretes que, quan els veïns surten del portal, corren el risc de ser atropellats».