Comencen les obres de construcció de la passarel·la per accedir al Miracle

El operaris treballen al Vial Bryant per fer els fonaments de les columnes de suport

Carles Gosálbez

Actualitzada 25/01/2017 a les 22:05

Les obres de construcció de la passarel·la que permetrà l’accés de vianants a la platja del Miracle des de la Baixada del Toro han començat aquesta setmana en un sector del Vial Bryant. Com a pas previ, l’octubre de l’any passat es va procedir al trasllat d’unes palmeres per tal de preservar-les i poder disposar de l’espai necessari que requereix la infraestructura.



Els primers treballs consisteixen en un moviment de terres i l’excavació de part del terreny on està prevista la col·locació de columnes que sostindran la passarel·la. Aquesta intervenció iniciàtica afecta a la cimentació de les columnes. D’altra banda, ja s’està construint la gran estructura que facilitarà salvar el traçat del ferrocarril i que, un cop feta, unirà el centre de la ciutat amb la línia de costa. Les peces encara no han arribat a Tarragona i ho podrien fer les pròximes setmanes.



Fonts de l’Autoritat Portuària han confirmat a Diari Més que les obres de la passarel·la ja estan en marxa i que la intervenció que es porta a terme al Vial Bryant està relacionada amb la construcció de la cimentació de la base on s’ubicaran les columnes de la passarel·la. Les obres afecten una estreta franja de terreny que hi ha entre una alineació de roques i la vorera, a pocs centímetres dels terrenys de l’estació de tren.



La passarel·la que enllaçarà la Baixada del Toro amb la platja suposa l’intent definitiu per unir aquests dos sectors de la ciutat, separats per la via del tren. Durant més d’un segle han estat innumerables les propostes que s’han fet i que, finalment, van ser rebutjades. La primera proposta coneguda data de finals del segle XIX. Amb la decissió adoptada per l’Autoritat Portuària, de finançar una intervenció arquitectònica llargament reivindicada per la ciutat, i les obres de la qual ja han començat, es podrà donar com a tancat un llarg capítol reivindicatiu de la història de Tarragona. Salvar la barrera del tren sempre ha estat un objectiu.



El projecte aprovat i ja en fase de construcció contempla una estructura d’uns 300 metres de llargada, 3 d’amplada i 17 metres d’alçada. Disposarà d’una rampa i dos ascensors. Els càlculs fets preveuen que es trigaran un vuit minuts en el desplaçament a peu entre la Baixada del Toro i el passeig Marítim. A banda de tenir accés des d’aquest que enllaça amb la Rambla Nova, també hi haurà un accés des del vial Bryant. La construcció de l’equipament té un termini d’execució de 15 mesos i l’import és d’1.524.042,51 euros més IVA. L’empresa adjudicatària és Vias y Construcciones S.A.