Una eucaristia amb l'Arquebisbe, preàmbul de la presentació del llibre dels 50 anys del Sant Pau

L'ofici i la presentació es faran el pròxim 1 de febrer i reunirà diverses generacions de mestres i alumnes del centre escolar tarragoní

Redacció

Actualitzada 23/01/2017 a les 17:01

La comunitat educativa del Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona es reunirà el ppròxim 1 de febrer a la Catedral de Tarragona en l’eucaristia que presidirà l'Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol i Balcells.



A la cerimònia s'han convocat alumnes, mestres i col·laboradors de totes les generacions del centre i en finalitzar, tindrà lloc la presentació del llibre: Col·legi Sant Pau Apòstol: 50 Anys educant el talent, construint el futur, al Centre Tarraconense el Seminari de Tarragona.



En l’obra hi han col·laborat alumnes i exalumnes, mestres i exmestres amb aportacions, records, imatges i experiències. L'obra ha estat coordinada per Xavier Cortés Nadal i ha comptat amb la col·laboració d'editorial Baula i Annelie Bäder, que s'ha encarregat del disseny i la maquetació.



L'acte el presentarà Rosa Mª Codines, presidenta d’Òmnium Cultural a Tarragona, mestra i inspectora d’ensenyament. Tots els assistents rebran un petit detall com a record d’aquesta jornada.