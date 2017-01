Un grup de joves intenten forçar les cases del carrer Ferrers

Els veïns están atemorits i asseguren que ja ho han denunciat a la policía

Actualitzada 23/01/2017 a les 13:23

Un grup de joves té atemorit al veïnat del carrer Ferrers, al cor de la Part Alta de Tarragona. Des de fa unes setmanes, quatre menors, segons expliquen els testimonis, han intentat entrar, almenys, a dos habitatges d’aquest carrer. El modus operandi varia, ja que en una de les ocasions, els joves van accedir a un edifici després de grimpar per la façana i entrar pel balcó. Alguns veïns han pogut captar les imatges dels joves mentre actuaven.



Segons explica un veí, «hem trucat a la Guàrdia Urbana i ens ha dit que no poden actuar si no els agafen in fraganti». Jordi Alasà, veí del carrer Ferrers, ha explicat a Diari Més que, «en un primer moment van entrar a viure a l’edifici número 21, però al cap d’uns dies, van accedir al número 17, un edifici abandonat que no sabem de qui és propietat». Els veïns desconeixen si, aquest grup de joves magrebins, viuen legalment al carrer Ferrers o, si són ocupes. «L’any passat van intentar entrar a casa meva i he hagut de posar alarmes. No és agradable viure amb por», explica Alasà. Els veïns asseguren que han trucat a la policia i han explicat la situació en diverses ocasions i que «la policia no actua si no ho veu»