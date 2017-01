Justícia confirma la mort d'un pres a Mas Enric, que seria el presumpte assassí de la psicòloga de Tarragona

Aitor Rivas estava pres al mòdul 2 del centre penitenciari de Mas Enric

El presumpte assassí de la psicòloga tarragonina assassinada el passat mes d’abril, Aitor Rivas, hauria mort aquesta matinada a la cel·la del mòdul 2 de Mas Enric on estava pres, segons ha pogut saber Diari Més. L'home ha estat trobat mort aquesta matinada, quan s'han activat un metge i posteriorment un forensa. Al matí el jutge de guàrdia ha aixecat el cadàver de la víctima. Justícia confirma la mort d'un pres a Mas Enric, trobat sense vida a la seva cel·la, tot i que no ha desvetllat la seva identitat. També assegura que el petit incendi que ha tingut lloc aquesta matinada s'ha produït en un altre mòdul i no té relació amb la mort. Segons ha pogut saber Diari Més, la mort hauria estat causada per una sobredosi de droga.



Com és habitual quan hi ha la mort d'un reclús, des de Serveis Penitenciaris s'ha obert una investigació per esclarir les causes. De moment, oficialment no s'ha confirmat que hagi estat una sobredosi a l'espera dels resultats definitius de l'autòpsia. Amb tot, el primer anàlisi forense hauria confirmat que no hi ha indicis de criminalitat i que tampoc s'hauria tractat d'un suïcidi.



L’home estava a presó provisional sense fiança pels delictes d’homicidi amb violència. Rivas era el presumpte assassí de Blanca Tàrrega, una dona de 54 anys i veïna de Tarragona que treballava com a psicòloga al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Tarragona, pertanyent al grup Pere Mata. Aquest individu l'hauria matat escanyant-la al replà de casa seva a Tarragona al mes d'abril. El conseller d'Interior, Jordi Jané, va dir sobre Aitor Rivas en ser detingut que «és l'autor d'un homicidi consumat». Rivas també va estar condemnat va estar condemnat per violació i robatori amb força a finals dels anys 90.



La mort de Blanca Tàrrega, una coneguda psicòloga de Tarragona, va causar una gran commoció entre els habitants de la ciutat. L'endemà dels fets prop de 200 tarragonins van condemnar aquest homicidi amb un emotiu minut de silenci davant l'Ajuntament de Tarragona. Centenars de tarragonins també es van acostar a l'església de Sant Frructuós per donar l'últim adéu a Tàrrega en un funeral que va ser multitudinari.