Albert Abelló demana el cost de dietes i viatges de l'equip de govern a FITUR

Abelló ha criticat «la manca de transparència que impera a l'Ajuntament de Tarragona pel que fa a ús dels diners públics»

Actualitzada 23/01/2017 a les 15:24

El Partit Demòcrata (PDECAT) a l’Ajuntament de Tarragona ha reclamat per escrit a alcaldia que doni a conèixer el cost global i detallat de les dietes i els viatges de l’equip de govern (PSC-PP) a la 37ª edició de la Fira Internacional de Turisme (FITUR) celebrada aquests últims dies a Madrid. El portaveu del grup municipal, Albert Abelló, ha explicat que «la ciutadania té dret a conèixer la despesa pública que l’equip de govern realitza per representar la ciutat».



Abelló ha recordat una de les conclusions de l’estudi de marca ciutat del Patronat Municipal de Turisme, que afirma que «Tarragona no s’associa ni al Mediterrani ni a la Costa Daurada». Per això Abelló ha preguntat avui «què hem anat a fer a Madrid tots aquests anys».



Per altra banda, el portaveu del Partit Demòcrata també ha criticat «la manca de transparència que des de fa anys impera a l’Ajuntament de Tarragona pel que fa a l’ús dels diners públics» i ha recordat «l’enorme” endeutament que arrossega el consistori».