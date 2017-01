Concentració en defensa dels drets dels gats de carrer

La Coordinadora Felina de Tarragona exigeix que es compleixi la llei vigent

Gerard Faiges

Actualitzada 21/01/2017 a les 14:12

Prop d’un centenar de persones s’han concentrat a la Plaça de la Font en un acte de suport als gats de carrer de Tarragona. L’acte, organitzat per la Coordinadora Felina de Tarragona i l’escuadrón kat pretenia protestar contra les agressions als animals i el compliment de la llei catalana de protecció d’animals.



La concentració de Tarragona s’inclou en un conjunt d’actes programats arreu de l’estat per tal de visibilitzar el maltractament i tots els prejudicis que rodegen els gats de carrer. A més, l’acte ha estat motivat per l’assassinat del Johnny i el Wally, dos gats d’una colònia que van ser brutalment apallissats durant les festes nadalenques.



Rosalia Méndez, membre de la Coordinadora Felina de Tarragona ha denunciat que el maltractament «també es fa des de les administracions públiques» a tots els animals, malgrat que aquesta concentració només es centrés en el cas dels gats. A més, també ha reclamat que «s’adeqüi l’ordenança municipal a una llei catalana que ja existeix» malgrat que en la majoria d’ocasions no s’actua tenint en compte aquesta llei.



Des de la Coordinadora Felina de Tarragona pretenen poder organitzar les diferents colònies de gats de carrer que hi ha a la ciutat i al Camp per tal d’actuar en la mateixa direcció. A més defensen que no és necessari buscar adopcions per a aquests animals ja que el seu lloc és el carrer i l’únic que demanen és que es tingui en compte la llei i es persegueixi els agressors.