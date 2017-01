Acció denúncia contra la gestió de la UE davant l'onada de fred als camps de refugiats

Una seixantena de persones simulen la situació de crisi que viuen els refugiats

Gerard Faiges

Actualitzada 21/01/2017 a les 14:51

La plataforma Stop Maremortum a Tarragona ha organitzat, aquest dissabte, un acte d’acció denúncia contra l’actuació de la Unió Europea davant l’onada de fred que ha castigat amb duresa els refugiats. Una seixantena de persones s’han concentrat a l’Estàtua dels Despullats amb mantes, simulant la situació que es viu en els diversos camps de refugiats que hi ha a Europa.



Amb el lema ‘l’Europa freda, mata’ Stop Maremortum denuncia l’actuació d’una UE que dóna l’esquena als refugiats i «miren a una altra banda ben calents als seus despatxos». A més, també han recordat que l’onada de fred havia estat prevista per tots els serveis meteorològics europeus i s’ha permès «deixar morir de fred persones que la pròpia ONU ha reconegut com a demandants de refugi».



Durant l’acte s’ha llegit un manifest i un relat de ficció inspirat en fets i testimonis dels camps de refugiats. Amb una tenda de campanya, amb mantes pels assistents i simulant una nevada s’ha simulat la situació als camps europeus, «dins les nostres pròpies fronteres». Stop Maremortum ha denunciat que la UE permet aquestes morts a la vegada que «financen els seus conflictes amb armes i es permet que morin en barcasses al Mar Mediterrani i amb pilotes de goma recordant quina és la frontera entre el nord i el sud».



Stop Maremortum també ha volgut aclarir que des d’aquesta organització no es fan recollides de mantes, com molta gent havia entès arran de la promoció de l’acte a les xarxes socials. Des de l’organització han agraït la feina de les ONG i altres associacions que sí que recullen mantes i recursos per enviar-los als camps de refugiats, i han recordat la importància de les protestes per conscienciar la societat i aconseguir que en els propers actes cada vegada hi participi més gent.