En les troballes també hi figuren restes d'una antiga construcció, tal i com avançava dimecres Diari Més

Redacció

Actualitzada 20/01/2017 a les 14:21

L’excavació arqueològica que s’està realitzant al solar de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil ha posat al descobert una tomba feta amb teules del segle IV que conté un esquelet humà corresponent a un jove menor de 15 anys, a més de restes d’una antiga construcció, tal i com va avançar Diari Més. També s’està descobrint, a data d’avui, un esquelet d’animal similar a una cabra.



Aquest matí s’ha fet una visita en aquesta excavació per tal de poder donar a conèixer l’estat de les troballes. La consellera de Patrimoni, Begoña Floria, ha explicat que «es tracta d’uns murs i un enterrament de caràcter tardo-romà», tal i com suggereix La Planimetria Arqueològica de Tàrraco, però que es perfila «com una resta destacable en aquest lloc de la ciutat, que es considerava una zona suburbana de la ciutat i on en principi s’hi assentaven famílies benestants», tal i com ha informat l’arqueòleg Municipal, Joan Menchon.



A l’excavació hi han aparegut un pou i una sèrie de murs d'habitatges aproximadament del segle III, que se sap que van deixar de funcionar al segle IV i s'hi van fer enterraments. A més també han aparegut les restes òssies tan humanes com d’animal.



L’excavació arqueològica continuarà al llarg de dues setmanes més. A partir d’aquell moment s’iniciarà el projecte arquitectònic que està previst fer en aquest solar de 1.800m2 i que contempla la construcció de 30 habitatges, aparcament i comerços en planta baixa, tal i com es va anunciar el mes d’abril de 2016 a través d’SMHAUSA.