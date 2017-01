«A Tarragona hi ha un regne de taifes al món del patrimoni que hem de trencar»

Defensa la instal·lació d’una càvea de ferro al Teatre romà i la reapertura del Museu Paleocristià de la Necròpolis

El director en funcions del Museu Nacional Arqueològic, Xavier Llovera, valora el trasllat del MNAT, el futur de la Tabacalera i la Necròpolis, i el projecte del Teatre, ja en marxa, en una entrevista que ha concedit a Diari Més, on parla del futur del patrimoni romà tarragoní i defensa la instal·lació d’una càvea de ferro de grans proporcions al Teatre romà.

—Suposo que sí. Fa anys que es treballa per coordinar actuacions a Tarragona. Aquesta no és una ciutat fàcil. Tenim aprovat el pla de gestió que marca les necessitats i les intervencions que s’han de prioritzar, tenim un full de ruta.—Tarragona té moltes parcel·les i molt delimitades, amb muralles, murs molts alts i els propietaris o pseudopropietaris d’aquestes parcel·les fan que aquests murs siguin poc penetrables i les coses es barregen. No és fàcil.—Hi ha un regne de taifes molt ben implantat. Uns per altres... i la casa sense escombrar.—Sí, que hem de trencar i ho estem fent. El relat, en arqueologia, va més enllà del discurs. Estem generant un relat global de Tàrraco per poder tocar tots els elements.—No és desproporcionada. S’ha optat per aquest model d’interpretació; la fórmula més senzilla. El Teatre és un forat enmig de la ciutat i hem optat per una intervenció 3D per fer un entorn agradable.—Els coloms afecten el conjunt de la ciutat i penso que s’hauria d’abordar el més aviat possible un problema que també és sanitari. No es pot deixar que els coloms facin tant dany. Perjudiquen la salut de les persones i la salut dels monuments. Crec que no afectaran a l’estructura. El problema dels coloms és més important en la muralla i en altres monuments per la seva capacitat destructiva.—La RSAT fa temps que té el document de la intervenció al Teatre. Forma part del Consell Assessor del Patrimoni i jo vaig presentar el projecte fa més d’un any. Tots els que hem intervingut, hem estat honestos.—Hem rebut algunes crítiques, però ningú, ningú, ha fet cap proposta o ha aportat la seva solució. Penso que sí hi ha altres opcions, com posar pantalles on al capvespre projectar imatges, però la decissió que s’havia d’adoptar era la de l’estructura 3D.—De què serviria. La que es posarà és a escala real. Ho hem estudiat a fons, respectant tots els coneixements científics que tenim del Teatre. A més, si en el futur es creu que aquesta estructura no és adequada, es pot vendre com a ferralla perquè la seva instal·lació no perjudica les restes. El projecte és del tot sostenible.—En un any i mig es podria inaugurar, però quan pel mig hi ha arqueologia, les coses poden canviar, poden passar moltes coses. De fet, en l’excavació que es fa ara estan sortint nous elements que afectaran l’escena del monument.—Es posaran elements propis de l’escena, com rèpliques d’estàtues que tenim al MNAT. Tenim, per exemple, tres d’emperadors i dos de togats que es conserven al subsòl del museu. Una és d’August. Farem unes bones còpies.—S’ha de trobar el moment adequat i la gent adequada. El 2009 ja es va fer una valoració de què podria suposar el trasllat a Tabacalera. La valoració és complexa. No es tracta de traslladar unes peces i obrir el museu. Fer aixó seria un desastre. El MNAT de la plaça del Rei no està massa implantat, però està en un bon lloc, en el gruix del que queda de Tàrraco.—Les obres de climatització que s’han de fer a l’edifici de la plaça del Rei suposa tancar aquest espai a les visites. S’hi han de canviar totes les finestres i portes. Aquest museu va amb piles i l’hem de conectar a una estació transformadora. És un edifici petit on no hi cap tot el relat de Tàrraco de què disposem. És per aquest motiu que es pensa a portar-lo a la Tabacalera.—El 15 d’agost començarem a treballar en la museïtzació del Tinglado 4, el 31 d’aquell mes tancarem el museu i l’1 de setembre farem el trasllat al Port. Les obres a la plaça del Rei començaran a l’octubre, un cop buidat. Hem preparat una exposició de síntesi, Tàrraco capital de la Hispània Citerior, on resumim la creació de la província, de la ciutat i la romanització de la Península des de l’arribada dels romans a Empúries. Mantindrem el servei que oferim als escolars i també farem exposicions temporals, com una consagrada a explicar què s’està fent i què es farà en el futur a la ciutat relacionat amb Tàrraco.—L’edifici del museu no caurà, però no tenim cap dubte que la coberta s’ha de canviar i posar-hi una nova amb bons aïllants. Quan vaig arribar al MNAT –el passat mes d’agost– la vam netejar i vam treure un contenidor de gallinàcia, de restes produïdes pels coloms, una plaga que cal eliminar. El Museu Paleocristià està contemplat en el Pla Tabacalera. Aquest any es plantejarà un concurs. Tot està en funció de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat.—Inclourà una definició de què pot anar a l’edifici de Tabacalera. L’Ajuntament rep moltes demandes per separat i s’ha de fer un tractament global. Parlem de 52.000 metres quadrats i, d’aquest, 45.000 d’útils. El museu només necessitarà entre 9.000 i 12.000 metres quadrats. Fins i tot ens plantegem que hi vagi l’ICAC i convidarem a la RSAT que translladi la seva seu a la Tabacalera.