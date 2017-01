La Generalitat assumeix propostes d'habitatge d'una Càtedra de la URV

La intenció de l’estudi és duplicar la taxa de lloguer i arribar a l’estàndard europeu

Actualitzada 18/01/2017 a les 20:45

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha presentat els principis que inspiraran el nou marc d’arrendaments urbans de Catalunya. I sorpresa. Aquests principis surten de les conclusions de la Comissió d’Arrendaments Urbans, on la Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la URV va ser l’encarregada de fer les propostes del model, de la mà de Sergi Nasarre i el seu equip, format per 16 persones. D’aquesta manera, la Generalitat vol modular els increments exagerats que s’estan registrant en els lloguers a determinades ciutats. A més, en el termini de dos mesos, es vol aprovar un decret llei que implanti un índex de preus de referència de lloguers, tal com marca l’estudi de la URV, encapçalat per Sergi Nasarre.



Durant més de set mesos, la Càtedra d’Habitatge de la URV ha coordinat els professionals per tal de recomanar criteris per aconseguir estimular i duplicar els contractes de lloguer. Segons explica Sergi Nasarre, director de la Càtedra, «durant l’estudi vam detectar que existeixen dos tipus de països: aquells que tenen una taxa de lloguer alta i els que no. Vam identificar patrons i vam marcar quins eren els pilars per fer més atractiu el lloguer. L’objectiu és que sigui una alternativa real». Segons l’estudi, per aconseguir tot això és necessari que els contractes de lloguer siguin indefinits en el temps, però a canvi, el llogater haurà de contribuir en el manteniment de les principals despeses. «Això en el nostre dret no existeix», recorda el doctor Nasarre, qui afegeix que «també és molt important la previsibilitat en els pagaments. És a dir, una persona ha de tenir clar què ha de pagar i què paguen les persones que viuen a la zona».



Aquests són els principals eixos en els quals ha treballat el grup d’investigadors durant aquests set mesos. «Hem tractat amb propietaris i també amb llogaters», assegura el doctor Nasarre. A partir d’aquí, la Generalitat treballarà en dues línies. Per una banda, s’haurà d’elaborar una nova llei de lloguer, d’arrendaments urbans de primera residència. L’altra línia de treball, que va anunciar la consellera Borràs, és fer un índex de referència a preus de mercat, d’acord amb les fiances d’Incasòl. «D’aquesta manera, els ciutadans sabran quin és el preu per metre quadrat habitual de la zona on viuen i podran contrastar-ho amb l’oferta rebuda», assegura el doctor Nasarre.



L’objectiu de l’estudi i de les propostes de la Generalitat és duplicar la taxa de lloguer i arribar a l’estàndard europeu. «La nostra intenció era aportar un punt de vista científic, per saber quin és el camí a escollir pel que fa al lloguer», conclou Nasarre.