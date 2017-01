L'alcalde de Tarragona demana que s'arxivi la seva investigació per Inipro

Considera que les declaracions d'avui de Begoña Floria (PSC), i l'excap del gabinet d'alcaldia, Gustavo Cuadrado, l'exculpen

Actualitzada 19/01/2017 a les 20:00

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha demanat que s'arxivi la seva investigació pel cas Inipro, segons informa el seu advocat defensor, David Rocamora, que ha presentat avui la petició al titular del jutjat número 1 de Tarragona.



La petició s'ha presentat el mateix dia en què han declarat al jutjat per aquest cas de presumpta corrupció la portaveu del govern municipal, Begoña Floria (PSC), i l'excap del gabinet d'alcaldia Gustavo Cuadrado.



El jutge investiga la contractació de l'empresa Inipro per part de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMMS) l'any 2009 per oferir un servei d'atenció a immigrants.



La contractació es va fer mitjançant la fórmula de procediment negociat i sense publicitat -correcta per a imports menors a 60.000 euros- però les tres empreses convidades a participar en aquest procés estaven totes vinculades a Inipro, empresa al seu torn vinculada al PSC.



Inipro va contractar a diversos empleats també vinculats al PSC i a les Joventuts Socialistes i va facturar 56.492 euros el 2010.



El contracte havia d'haver-se adjudicat cada any, però es va prorrogar de manera irregular dos anys més.



El 2011, Inipro va cobrar 102.607 euros -un 81,63 % més, sense cap justificació d'aquest increment- i el 2012, altres 95.976 euros.



L'alcalde Ballesteros va autoritzar els pagaments en set ocasions, malgrat les advertències d'il·legalitat per aquesta pròrroga irregular, perquè també se li advertia que els treballs estaven fets.



En total, el jutge investiga catorze persones pels delictes de malversació, tràfic d'influències, prevaricació i alteració de preus en subhastes públiques.



L'advocat de Ballesteros, en declaracions a Efe, ha assenyalat que «després de les declaracions d'avui, una vegada més queda clar que l'alcalde mai ha tingut cap tipus de coneixement d'il·lícits penals».