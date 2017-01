Raül Font: «Volem mantenir viva la tradició pagesa de Tarragona»

Aquest dimarts es va celebrar la festivitat de Sant Antoni Abat, patró dels pagesos i dels animals

Mantenir viva la tradició d’una Tarragona pagesa. Aquesta és la intenció del Gremi de Pagesos i, és per això, que avui en dia encara se celebra la festivitat de Sant Antoni Abat. Aquest dimarts, una trentena d’animals de companyia amb els seus propietaris van acostar-se a l’església de Sant Llorenç per assistir a l’ofici religiós, presidit pel rector de Sant Magí, mossèn Francesc Gallart Magarolas, que va oferir una missa molt sentida. Per ell, aquesta festivitat també és especial: el seu avi matern també era pagès.



Quan es va acabar l’ofici, es van beneir les coques i es van entregar als propietaris dels gossos. Després de la missa en honor a Sant Antoni Abat, el canonge va beneir els animals, la gran majoria gossos, a la plaça de la Pagesia. No hi havia gairebé gats. Segons explica el president del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, Raül Font, «hi ha hagut anys que han vingut animals de companyia poc convencionals, com per exemple un porc o una fura. Enguany, gairebé tot eren gossos».



Fa menys d’un, la festivitat de Sant Antoni Abat, patró dels animals del peu rodó, com per exemple, els cavalls, mules i ases, era una jornada totalment festiva. «Cap pagès treballava, era festa grossa. Els pagesos mantenien un vincle molt especial amb els seus animals. Des de les sis del matí fins que es feia fosc, compartien moments. Tenien una relació molt íntima, per això la festivitat de Sant Antoni era important», explica Raül Font, qui afegeix que «recordo quan era petit que algun pagès plorava quan moria la seva mula».



Joan Amades, en el seu costumari català, recull com es vivia aquesta festivitat a la ciutat de Tarragona fa uns 80 anys. El dia 1 de gener, dos joves, amb flabiol i tamborí, anaven porta a porta de les cases a vendre els números per un sorteig que tindria lloc durant la jornada de Sant Antoni. Arribat el dia, es beneïen els animals i es feia una cercavila amb parada a la plaça del Mercat. Allà se celebrava el sorteig d’un porquet. «Encara conservem el recipient on es posaven els números per fer el sorteig», explica Font. La cercavila acabava al Serrallo, on es feia un ball. Per Raül Font i els seus companys, mantenir viva la tradició és molt important. «Tarragona és una ciutat pagesa», diu Font.



La segona part de la celebració arribarà el pròxim 26 de març, amb els Tres Tombs. «Cada any varia la data, ja que la Setmana Santa cau pel mig», explica el president del Gremi de Pagesos.