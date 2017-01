Poden els arbres de la Rambla Nova per evitar que les branques caiguin a terra

L'alçada també impedia poder dur a terme els tractaments per sanejar-los

Redacció

Actualitzada 18/01/2017 a les 16:54

L’Ajuntament de Tarragona inicia la poda dels arbres de la Rambla Nova, davant de l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (Omac), pel risc que presenten de caiguda de les branques a terra. Aquests exemplars de tipuanes també havien crescut massa i, per l’alçada, no es podien dur a terme els tractaments per sanejar-los. Per aquests motius, la poda consistirà a escapçar-los. A més, d’aquesta manera, també faran més ombra.



Aquesta decisió s'ha pres després que la Brigada Municipal demanés l’opinió d’un arboricultor. L'expert va aconsellar aquesta intervenció puntual sobre aquest tram de la Rambla Nova.



Per altra banda, la campanya de poda continua a tota la ciutat, que es va posar en marxa a l’octubre. Hi ha dos equips de poda formats per dos podadors (cadascun en una plataforma elevadora), i tres operaris de recollida de branques, així com tres camions i una trituradora de restes. Aquests equips ja han podat l’arbrat de Sant Pere i Sant Pau, i ara estan actuant als barris de Ponent. Van començar per Icomar i van anar avançant cap a Riuclar, Torreforta, La Granja, El Pilar i Camp Clar. Les previsions és que la poda als barris de Ponent s’acabi al mes de febrer. Un altre equip es va encarregar de la poda als arbres de les escoles, que es va fer durant les vacances de Nadal. Finalment, també s’han podat els arbres de la Móra, Sant Salvador, La Floresta i Bonavista.