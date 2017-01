Detingut per robar a un grup de joves a la Sala El Cau

El detingut, amb 8 antecedents policials, ha estat relacionat amb dos furts més a la mateixa zona comesos fa tres setmanes

Redacció

Actualitzada 18/01/2017 a les 14:43

Agents de Mossos d’Esquadra van detenir, aquest diumenge 15 de gener, un home de 27 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Tarragona com a presumpte autor d’un delicte de furt.



Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge a la Sala El Cau de Tarragona, ubicada al carrer del Trinquet Vell, segons ha pogut saber Diari Més. Poc abans de les 6 del matí, una patrulla va adreçar-se a la Rambla Vella on un grup de nois tenien retingut un home que presumptament els hauria furtat. Els agents van poder esclarir que sobre les 4 de la matinada, el detingut havia accedit al bar musical on estaven els nois i, aprofitant un moment de distracció, va furtar les carteres de dues noies amb les seves targetes i documentació, un telèfon mòbil i uns 100 euros. Després va sortir del local. Al cap d’una estona, els joves es van adonar que els havien furtat i van sortir al carrer, on van trobar l’home i el van retenir fins a l’arribada dels agents.



Els mossos van escorcollar l’home i li van trobar totes les pertinences sostretes. A més, el detingut portava un rellotge que els agents, després de diverses gestions, van relacionar amb un furt comès unes setmanes abans. En aquella ocasió, el detingut va guanyar-se la confiança d’un home a qui va conèixer al mateix bar musical i li va furtar un rellotge valorat en 250 euros.



D’altra banda, en l’escorcoll els agents van comprovar que el detingut portava un mòbil amb una targeta de memòria que no era seva. Així, van comprovar que apareixien fotografies d’un jove que, després de localitzar-lo, va explicar als agents que el dia 25 de desembre havia perdut el seu mòbil a un bar musical però que no ho havia denunciat. Per tot plegat, el detingut, amb 8 antecedents policials per delictes en la seva majoria contra el patrimoni, va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.