Begoña Floria declararà demà pel cas Inipro

Aclarirà, entre d'altres, el moviment de correus amb l'excap de gabinet d'alcaldia Gustavo Cuadrado

Efe

Actualitzada 18/01/2017 a les 13:48

La portaveu del govern de Tarragona (PSC-PP-UDC), la socialista Begoña Floria, declararà demà en qualitat d'investigada pel cas Inipro davant del jutge que investiga diversos contractes de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).



El titular del jutjat número 1 de Tarragona va citar Floria i l'excap del gabinet d'alcaldia Gustavo Cuadrado el passat 15 de novembre per aclarir el contingut dels correus electrònics creuats entre els dos investigats el 2011, en els quals s'anunciava la posada en marxa d'un grup denominat «PSC Ciberactivistas Ballesteros» (en referència a l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros).



Floria explicava en un dels correus que «hem posat en marxa un equip de ciberacció», citava tres dels investigats en el cas i anunciava que «amb ells i jo mateixa i també Gustavo anirem ampliant la xarxa». «En aquest sentit, estaria bé que si coneixeu gent del partit que tingui interès a formar part, ens aviseu», agregava el correu.



Cuadrado va respondre: «Qui rep aquest correu? Tinc por de posar noms...estan cobrant de nosaltres. Clarifiquem que són voluntaris». Aquests correus es van localitzar en un disc dur de l'exgerent de l'IMSS, que per la informació que conté va motivar l'obertura d'una peça separada d'aquest cas en el qual estan investigats catorze persones, la majoria vinculades amb el PSC.



La CUP va denunciar, abans de tenir representació municipal, la contractació de l'empresa Inipro per donar un servei d'atenció als immigrants quan l'IMSS té una unitat específica per a això i, a més, aquest col·lectiu s'havia reduït considerablement. L'IMSS va contractar a Inipro el 2010 mitjançant un procediment negociat i sense publicitat, però les tres empreses convidades a participar estaven totes vinculades a Inipro.



Inipro va facturar 56.492 euros el 2010, però a l'any següent i a l'altre, en comptes de tornar a adjudicar el servei, es va prorrogar de manera irregular. El 2011, Inipro va cobrar 102.607 euros –un 81,63% més, sense cap justificació d'aquest increment– i el 2012, altres 95.976 euros.



L'alcalde Ballesteros va autoritzar els pagaments en set ocasions, malgrat les advertències d'il·legalitat per aquesta pròrroga irregular, perquè també se li advertia que els treballs estaven fets i que, si no pagava, cometia enriquiment injust.