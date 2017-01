Ballesteros anuncia una mesa de diàleg sobre la Budellera

L’alcalde diu que vol arribar a un consens amb els contraris al projecte

Carles Gosálbez

Actualitzada 17/01/2017 a les 21:05

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va manifestar aquest dimarts que està disposat a «establir una mesa de diàleg per posar-nos d’acord», en relació a la petició de diverses associacions de veïns i entitats ecologistes que el diumenge passat van demanar la paralització del Pla Parcial de la Budellera «per començar de zero». Ballesteros va dir que «els veïns de Llevant tenen dret a tenir grans equipaments, però perquè siguin sostenible també s’han de fer intervencions com la de la Budellera».



L’alcalde es va mostrar convençut que «ens posarem d’acord» i va anunciar la imminent posada en marxa «d’un procés de diàleg», com demanen els veïns des de fa unes setmanes amb l’objectiu de discutir el contingut del Pla Parcial, que preveu la construcció d’un nou barri amb capacitat per albergar prop de 15.000 persones, entre les instal·lacions del Club Gimnàstic i la urbanització Boscos.



Ballesteros va assegurar que «volem fer les coses amb consens i no renunciem al fet que la mesa de diàleg sigui permanent». Els veïns de la zona afectada i d’altres associacions van llegir un parlament abans de l’inici de la Caminada de Llevant del diumenge on es demanava l’anul·lació del projecte constructiu previst per a la zona de la Budellera i «començar de zero» tot el procés. Cal recordar que en el seu moment l’Associació de Veïns de Llevant va presentar les seves al·legacions. El mateix diumenge, la presidenta de l’entitat, Gemma Fusté, va declarar que «abans d’asseure’ns a parlar parlar del projecte, cal que l’Ajuntament anul·li la seva aprovació». «Abans de començar a parlar, s’ha d’aturar», va remarcar Fusté.



Un aspecte que preocupa i molt als veïns de la zona fa referència a les infraestructures que enllaçaran la ciutat amb «un barri que equival al de Sant Pere i Sant Pau». Aquest col·lectiu opina que la zona es col·lapsarà, ja que la previsió és que es generin 125.000 desplaçaments diaris. «Primer volem parlar de les infraestructures i, després, de si a la ciutat li cal fer un projecte com el de la Budellera».



Per altra banda, l’alcalde Ballesteros va recordar, en l’àmbit polític, que en el procés de confecció del POUM «cap formació política es va mostrar contrària al Pla Parcial de la Budellera ni va presentar cap al·legació: el resultat va ser 26 vots a favor d’un total de 27». Aquesta va ser una referència a aquelles formacions que s’han posat del costat de les reivindicacions dels veïns i que consideren que la previsió de creixement poblacional en aquesta zona del terme municipal de Tarragona és desproporcionada.