Una medallista paralímpica es converteix en sirena gràcies a l'Acadèmia de Sirenes de Tarragona

Els fundadors de l'escola tarragonina van fer realitat el somni de la jove nedadora a Tenerife

Redacció

Actualitzada 17/01/2017 a les 15:25

Michelle Alonso Morales, de 22 anys i de Tenerife, és una nedadora paralímpica, amb discapacitat intel·lectual, posseïdora del Rècord del món dels 50 i 100 metres braça, i or en els Jocs de Londres 2012 i Rio 2016. També ha estat millor esportista femenina de l'any a Tenerife 2012 i 2013, i Medalla d'Or de la Reial Ordre del mèrit esportiu del Consell Superior d'Esport.



El seu somni sempre ha estat convertir-se en sirena. Va començar a nedar als 7 anys, i la seva vinculació amb l'aigua li ha fet ser seguidora d'aquest món mitològic des de llavors. De fet, els mitjans esportius la coneixen com 'la Sirenita de Tenerife', ja que li agrada que li diguin així. Per tal de poder fer realitat el somni de la jove, es va iniciar una campanya de micromecenatge amb el nom #coladesirena per tal d'aconseguir 5000 euros i fer-se una cua de Sirena a Estats Units. Però tan sols van aconseguir recaptar el 3%.



Després d'aquest petit fracàs, va conèixer l'existència de l'Acadèmia de Sirenes de Tarragona. Va contactar amb l'escola a través de les xarxes socials, i va donar la casualitat que llavors els fundadors del centre estaven a Tenerife en un viatge de feina. En aquell moment es va decidir fer realitat el somni de Michelle. La trobada ja ha tingut lloc, i s'ha realitzat aquest mes de gener a Santa Cruz de Tenerife, al club esportiu on entrena la nedadora. Michelle va escollir una cua de sirena de color rosa per poder nadar. Amics i familiars van compartir el moment amb la jove, que no parava de riure i saludar a totes les persones que van presenciar les capbussades de la sirena. La mirada de la Conchi, la mare de Michelle, reflectia agraïment i felicitat, mentre que el Juan, el seu pare, càmera en mà, no parava de fotografiar-la.



«Em sento com un peix en l'aigua». Així és com valorava l'experiència la jove nedadora, que reconeixia que havia complert el seu somni. Sirenes Mediterranean Academy li va lliurar el seu certificat de Sirena i va ser batejada amb el nom, triat per ella mateixa, de 'Sairen', en honor a una sèrie japonesa que li encanta. Michelle confia que les sirenes existeixen, i ningú l'hi pot negar, perquè ella mateixa és una sirena.