L'Amfiteatre de Tarragona, escenari de la Solemnitat dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi

Els tres Sants van ser cremats vius al recinte l'any 259

El proper dissabte, dia 21 de gener, la ciutat de Tarragona celebrarà la Solemnitat de Sant Fructuós, bisbe, i dels seus diaques, Sant Auguri i Sant Eulogi. L’any 259, el bisbe Fructuós i els seus diaques van ser portats a l’Amfiteatre romà de Tarragona, on van ser cremats vius per ordre del governador Emilià.



Els actes programats per aquest dia comencen a les 10 del matí amb la pregària i lectura de les Actes martirials al mateix Amfiteatre, organitzada per l’Associació Cultural Sant Fructuós. Posteriorment, a les 11.30 hores, la Catedral de Tarragona acollirà una missa presidida per Mn. Joaquim Fortuny, vicari general de l’arxidiòcesi.