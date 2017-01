El Crist de les Set Paraules, el nou misteri de l'Associació La Salle

El pas protagonitzarà el Viacrucis de Dilluns Sant, però no participarà en la processó del Sant Enterrament de Divendres Sant

El Crist de les Set Paraules. Aquest és el nom que rep el nou pas de l’Associació La Salle, que protagonitzarà el Viacrucis de Dilluns Sant, on, a banda de La Salle, també participen la Congregació del Venerat Cos de Nostre Senyor Jesucrist en el Descendiment de la Creu i la Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona. Aquest nou pas serà portat a espatlles pels alumnes de segon de batxillerat de La Salle i per aquells membres de la banda de timbals que ho desitgin. Es necessiten 20 portants: 12 a l’interior de la peanya i 8 a fora, de ganxos.



Aquest misteri es converteix en el tercer de l’Associació La Salle, que compta també amb L’Oració a l’Hort i Vetlleu i Pregueu. El nou pas està suportat per la peanya d’assaig de L’Oració a l’Hort, que alumnes de l’Institut Pere Martell va construir ara fa uns tres anys. El Crist, fet de fusta, pertany a l’associació i, per norma general, es pot trobar a la seu social de l’entitat, ubicada al carrer Méndez Núñez –a dalt de l’església Jesús i Maria–. Segons explica el president de l’Associació La Salle, Joaquim Julià, «el Crist està envoltat per flors liles de lavanda que omplen la peanya». L’Associació Pessebrista de Tarragona és l’encarregada d’adornar el misteri, que fa uns 4 metres de llargada.



La idea de formar aquest nou misteri va sorgir a finals de l’any 2015, quan l’associació va pensar que era interessant donar una funcionalitat a la peanya d’assaig. Des de fa més de 50 anys, cada Divendres Sant, a dos quarts d’una del migdia, a l’Ermita de Sant Magí, «es fa un homenatge a les últimes paraules que Crist va dir abans de morir, a la creu. Tinc set, Pare meu que m’heu abandonat, Mare aquí tens el teu fill, entre d’altres», explica Joaquim Julià, president de l’Associació La Salle, entitat que organitza l’acte, que protagonitzen persones molt vinculades amb l’entitat i amb la Setmana Santa de Tarragona, com ara representants eclesiàstics i alumnes del centre educatiu. En honor a aquest acte religiós, l’entitat ha decidit posar aquest nom al nou pas: el Crist de les Set Paraules.



Però enguany no serà la primera vegada que el nou misteri passeja pels carrers de la Part Alta. I és que, l’any passat, durant el Viacrucis de Dilluns Sant, organitzat per l’Associació La Salle, un grup d’alumnes de segons de batxillerat del centre educatiu ja van treure el pas. «Era una prova, una mena d’assaig per comprovar la viabilitat del projecte. Ens va agradar i enguany ja li hem posat nom i l’hem batejat», explica Joaquim Julià, que fa un any argumentava que «hem volgut permetre que els alumnes de batxillerat participin per mantenir la tradició». I aquesta és la intenció. L’Associació La Salle vol garantir el relleu generacional de la seva entitat i «aquesta és una manera de fer-ho», diu Julià, que afegeix que «aquest nou pas va dedicat a tots els difunts de l’associació, per això enguany el misteri passejarà amb dotze roses blanques a sobre». Joaquim Julià assegura que aquest misteri no participarà en la processó del Sant Enterrament de Divendres Sant, «ja que aquest misteri hauria de sortir dels últims i no volem dividir als membres de la confraria, que sortim dels primers», conclou Julià.