Detingut un sensesostre per malmetre les Voltes del Circ, on passa les nits

Divendres passat va afectar la instal·lació elèctrica de la zona del carrer Enrajolat

Redacció

Actualitzada 17/01/2017 a les 10:23

Un delicte de danys, un contra el patrimoni històric per imprudència greu i un de danys encara per valorar. Això és el que se li imputa a André R. un sensesostre que habitualment pernocta a la zona de la plaça dels Sedassos, dins les restes de les Voltes del Circ i que ha protagonitzat diversos incidents des del passat mes de novembre.



El dia 13, la Guàrdia Urbana el va detenir després de rebre un avís veïnal de què una persona estava causant danys a l'espai de jaciment arqueològic a la zona del carrer Enrajolat. Un caporal i un agent de la Guàrdia Urbana van poder comprovar els danys i van realitzar la detenció de l'home, que no disposa de cap document que l'identifiqui ni tampoc disposa de domicili conegut, segons apunten fonts municipals.



André R. ja ha estat protagonista en altres ocasions, des del 9 de novembre passat, d'altres incidents dins els espais arqueològics de la ciutat de Tarragona. Bàsicament l'encesa de fogueres dins les Voltes ha estat el motiu pel qual ha hagut d'intervenir en altres ocasions la policia local.