Al Joan XXIII tarden més de dues hores a la matinada en repartir medicacions per falta de personal

Ho denuncia la CGT, que explica que a les 5 han de tornar-hi i és impossible respectar el descans dels pacients

Redacció

Actualitzada 17/01/2017 a les 11:17

La secció sindical CGT de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha denunciat els perjudicis que pateixen tant els treballadors com els pacients ingressats a causa de les retallades de personal.



Un dels exemples que el sindicat posa, és el del torn de nit de les infermeres d'hospitalització. Segons afirmen, «el torn de nit acaba de donar la medicació de les 24 h a les 02.30 h i ha de començar de nou amb la medicació a les 05 h perquè en cas contrari no li dóna temps a administrar-la tota i extreure les analítiques». Això representa, segons que afegeixen des del sindicat, un «estrès i malestar pels pacients, ja que no es respecta el seu descans».



Una altra situació de sobrecàrrega laboral és la que comporten les extraccions de sang ordinàries. Aquestes extraccions, diu CGT, les feien les infermeres de laboratori, però des de fa uns mesos «les van treure i van posar un tècnic de laboratori al seu lloc». Per a fer les extraccions, afegeix, es va crear «un retén d'infermeres, però actualment aquestes s'han jubilat». D'aquesta manera, la tasca de les extraccions ara recau, segons denúncia el sindicat, en les infermeres d'hospitalització.



Els greuges en el camp de la infermeria dins el centre també es produeixen, segons la secció sindical de la CGT, en el torn diürn de dilluns a divendres, quan, de manera reiterada «es treuen una o dues infermeres d'UCI i UCIM, que deixen de fer tasques assistencials per a fer tasques burocràtiques».



El sindicat conclou dient que hi ha una «sobrecàrrega assistencial insofrible» i que es tracta d'una situació que volen fer pública després d'haver-la denunciat, afirmen, «repetides vegades, tant com a secció sindical i com a Junta de Personal». Es tracta d'una situació, indiquen, de «retall del dret a la salut, tant als professionals de la sanitat com als usuaris».