Un detingut per violència de gènere a Sant Pere i Sant Pau

La víctima va manifestar tenir por pel seu fill i ella després d'una discussió en la qual va acabar colpejada pel seu marit

Redacció

Actualitzada 16/01/2017 a les 13:53

El passat divendres, 13 de gener a la nit, la Guàrdia Urbana va detenir un individu acusat d'un pressumpte delicte de violència de gènere. La detenció es va produir després que la seva parella decidís presentar denúncia contra ell.



La Guàrdia Urbana va rebre l'avís el divendres poc abans de les deu de la nit. Els agents es van dirigir al lloc i la denunciant va explicar que en arribar al domicili el seu marit havia començat a escridassar-la i havien tingut una forta discussió i que havia acabat colpejant-la.



La víctima havia sortit del domicili i s’havia dirigit a l’establiment situat al mateix edifici explicant el que li havia passat i el responsable del comerç era que havia donat l’avís a la policia local. Els agents van observar que la dona tenia la part esquerra de la cara enrogida i van informar-la que podia presentar denúncia pels fets ocorreguts. La víctima va manifestar tenir por per ella i el seu fill que es repetissin els maltractaments, per la qual cosa, va interposar denúncia i els agents van procedir a la detenció de l’individu per presumpte delicte de violència de gènere.