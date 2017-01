Tarragona i Reus reforcen l'atenció als sensesostre davant l'onada de fred

En el protocol hi participen a Guàrdia Urbana, Creu Roja, els serveis socials i els voluntaris de Protecció Civil

Actualitzada 16/01/2017 a les 14:35

A la ciutat de Tarragona, l'Ajuntament ho té ja tot preparat per posar en marxa l'Operació Iglú en el moment que els termòmetres baixin dels zero graus -molt possiblement, aquest dimarts a la nit- o la Generalitat activi alguns dels plans d'emergència relacionats amb l'onada de fred. Es tracta d'un protocol d'actuació per a protegir de les baixes temperatures a les persones sensesostre i en el qual participen la Guàrdia Urbana, Creu Roja, els serveis socials i els voluntaris de Protecció Civil. Diversos equips recorren coordinadament la ciutat a partir de les deu de la nit per oferir a les persones sense sostre un allotjament en un establiment de la ciutat –per un màxim de tres dies consecutius o fins que les temperatures es recuperin- o, en el cas que no s'hi vulguin acollir, facilitar-los mantes i aliments. L'operatiu es va posar en marxa per primer cop l'any 2009 i, l'any passat, la bonança climàtica va evitar que fos activat cap dia. Paral·lelament, la brigada municipal manté sense funcionar, des del passat dijous, les fonts ornamentals i els sistemes de regadiu en previsió de possibles gelades.



A Reus, el servei municipal de jardineria ha començat a suspendre el rec de fonts i jardins per evitar la formació de gel i el col·lapse de canonades. El servei de neteja també deixarà de rentar els carrers amb aigua mentre que, juntament amb la brigada municipal, s'han abastit de sal per tirar-la pels vials públics i evitar possibles gelades. Més enllà de les recomanacions que s'està fent arribar a tots els veïns de Reus, el consistori s'ha reforçat el protocol d'acollida, intervenció i seguiment destinat a persones que es trobin al carrer, una tasca en la qual col·laboraran voluntaris de diverses entitats socials que, de forma habitual, atenen a les persones sensesostre o visiten a les persones amb vulnerabilitat de la ciutat (gent gran que viu sola i famílies que viuen en habitatges amb condicions desfavorables).



En els casos de Tortosa i Amposta, segons han comunicat els respectius ajuntaments, no es preveu cap operatiu ni mesures especials. A la capital del Baix Ebre, la policia local extremarà la vigilància per si es localitzen persones sensesostre en el cas que es desplomin les temperatures. Més a l'interior, a la Terra Alta, els ajuntaments s'estan preparant per fer front a les baixes temperatures seguint les recomanacions del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Els consistoris estan fent arribar les recomanacions pertinents a la ciutadania via pregons telemàtics i s'han intensificat les reunions amb els responsables dels serveis socials municipals per tenir cura i vigilar les persones més vulnerables. També s'han preparat les brigades municipals per tirar sal a les zones més complicades i sensibles de congelar-se de les poblacions.



La previsió de baixes temperatures a l'interior de les Terres de l'Ebre ha portat també les empreses que gestionen el subministrament d'aigua en diversos municipis a difondre consells útils entre els seus abonats per evitar problemes en cas de gelades. Així, per exemple, Aqualia, responsable dels serveis municipals de Rasquera, Tivissa i Freginals, ha recomanat protegir amb material aïllant les conduccions o comptadors a la intempèrie, o susceptibles de patir congelació, especialment en habitatges aïllats. També, en el cas que no es prevegi utilitzar l'aigua durant un període llarg de temps, tancar la clau de pas i buidar les canonades.