Stradivarius Man obre la primera botiga a Tarragona

S'instal·larà al local del Parc Central que havia ocupat la desapareguda Blanco

Redacció

Actualitzada 16/01/2017 a les 17:46

Una nova botiga obrirà en breus al Parc Central de Tarragona. Es tracta de la botiga masculina d'Stradivarius, que pertany al grup tèxtil Inditex, anomenada Stradivarius Man. Aquest és el primer establiment per a homes que la filial d'Inditex obre a la ciutat de Tarragona. Fa pocs mesos que Stradivarius va donar el tret de sortida a la línia masculina de roba, i ara ha apostat per la capital del Tarragonès per a instal·lar-se.



El local on s'ubicarà Stradivarius Man és el que fins ara ocupava la botiga Blanco, que va abaixar la persiana després que l'empresa fes pública la seva mala situació econòmica, amb un deute de 133 milions d’euros, i anunciés el tancament de tots els seus establiments el passat mes de desembre. Actualment es pot veure un cartell que anuncia la imminent obertura per aquest 2017 de la botiga. El local, de moment, resta tancat.