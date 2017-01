Segell tarragoní al Carnaval de Sitges

Hèctor de la Salud dirigeix l’Arribo, un dels actes més esperats i el que dóna inici a la festa

Carles Gosálbez

Actualitzada 15/01/2017 a les 20:47

El tarragoní Hèctor de la Salud és aquest any el responsable de l’espectacle més destacat del Carnaval de Sitges, l’Arribo, en el qual es dóna a conèixer qui serà el Rei Carnestoltes. Vinculat al Carnaval de Tarragona, ara la seva experiència arriba a la Blanca Subur. El repte està agafant forma. Aquesta setmana, els protagonistes gravaran les veus i assajaran.



—Com li va arribar l’encàrrec?

-—Van veure a la xarxa els vídeos que gestiono com a director de la Comparsa la Bóta i el contingut coincidia amb el perfil que buscava la Colla Paperets Club, que és l’encarregada d’organitzar el carnaval d’aquest any. Vam quedar a Tarragona el passat juny, em van proposar el projecte i ens vam posar a treballar.



—Com s’ha organitzat la feina?

-—Ells van començar a fer el guió i jo l’anava retocant. Aquest passat dissabte ja vam iniciar els assajos i aquesta setmana els diversos personatges gravaran les veus, que en l’espectacle seran en off.



—Quanta gent pujarà a l’escenari?

-—En total, seran 170. És un repte coordinar tantes persones. Has d’aconseguir que facin els moviments que els pertoca en el moment oportú perquè tot surti bé.



—Per què és tan important l’Arribo?

-—És l’espectacle que obre el carnaval. La gent no sap qui serà el Rei Carnestoltes. Ho sabrà durant l’acte. Fins i tot ho desconeix la gent de la colla. És una cosa molt esperada a Sitges.



—Quina diferència hi ha entre els canavals de Tarragona i de Sitges?

-—L’estructura dels dos carnavals és similar, però el de Sitges és més espectacular. També compta amb més recursos.



—Aquest any col·labora amb la directora del Carnaval de Tarragona, Ester Roca. Quines novetats hi destaca?

-—El canvi de recorregut, que ja vam consensuar l’any passat per una qüestió de mobilitat. Aquest any també farem alguna cosa nova en l’enterrament i s’han retocat els premis a les comparses.



—Què li falta al carnaval tarragoní?

-—Volem que la gent de les comparses s’impliquin més en altres actes que no són els seus. Falta vida carnavalera fora de la rua i també volem més sàtira.