Els veïns de la Part Baixa alerten del perill per façanes en mal estat

Després d’ensorrar-se un pis del carrer Reial el passat novembre, els veïns demanen prevenció

Actualitzada 15/01/2017 a les 20:17

Els veïns de la Part Baixa de Tarragona reivindiquen ser escoltats. I és que creuen que caminar per les voreres del barri és perillós, a causa del mal estat d’algunes façanes de la zona. «Quan passi alguna desgràcia, llavors haurem de córrer. Val més solucionar-ho abans», assegura Rosa Puig, presidenta de l’Associació de Veïns del Barri del Port. L’entitat fa mesos que reivindica que les administracions i els particulars «es comprometin a arreglar les façanes» i així evitar successos, com per exemple el del passat mes de novembre, quan tres famílies van ser desallotjades de l’edifici número 15 del carrer Reial per despreniments al sostre. Actualment, el bloc està precintat i hi ha tanques que entorpeixen el pas de la vorera. «Tancar la zona no és solució, perquè hem de passar per la carretera i és un perill afegit», assegura Puig, qui afegeix que el propietari ha de fer front al problema».



La presidenta explica que «ara és el moment de centrar-nos en la zona del Palau de Congressos». És per això que Puig denuncia l’escenari del carrer Pau del Protectorat, on la part del darrere d’un edifici del carrer Unió provoca despreniments i, com a conseqüència, el propietari ha hagut de posar unes tanques al mig del carrer. A prop de la zona, la Pedrera, situada al costat de les escales del Palau de Congressos, «també pateix despreniments i suposa un perill per aquells que volen accedir al barri o bé pujar cap al centre i es troben amb aquestes manques», diu Puig.



Els coloms i d’altres plagues també s’aprofiten del mal estat de les façanes, causant molèsties entre els veïns de la zona. Aquest és el cas del balcó situat al carrer Barcelona amb cantonada Apodaca, on una xarxa que envolta el balcó s’ha convertit en una trampa per als coloms que acaben morint. Una situació similar es viu al carrer Reial, on l’interior d’uns antics comerços de comestibles està ple de plagues d’insectes i de rates. «Els veïns tenen por de baixar la brossa, ja que les rates es passegen per aquí», explica Puig.



Al carrer Pau del Protectorat, també hi ha un edifici abandonat amb les finestres obertes, la qual cosa provoca que els coloms s’instal·lin a l’interior. Gairebé tots els vianants, quan passen per la zona, aixequen el cap i contemplen el mal estat de l’edifici que, antigament, era una escola. Continuem al carrer Lleó. Concretament, els números 12, 14 i 16. «Aquests edificis estan a punt d’ensorrar-se. Les cornises cauen a poc a poc i l’interior està apuntalat i ple de brossa, ja que la gent ho utilitza com a abocador», diu Puig. L’edifici Muller, situat al carrer Smith també es troba en mal estat. «L’Smith és un dels carrers més transitats de la zona i qualsevol dia passarà alguna cosa», explica Puig. Finalment, la presidenta demana que es rehabiliti el mur que separa les escales mecàniques del carrer Vapor amb les instal·lacions de l’antiga fàbrica de la Chartreuse. «M’és igual qui siguin els propietaris de tots aquests edificis, el que vull és evitar una desgràcia», conclou Puig.