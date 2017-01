Els tarragonins es podran formar en economia social i solidària de la mà de Pam a Pam

La comunitat busca nous activistes al Camp de Tarragona

Totes aquelles persones del Camp de Tarragona que estiguin interessades en formar-se en l’economia social i solidària ho podran fer de la mà de Pam a Pam, que busca nous activistes per la seva comunitat. La formació a Tarragona es durà a terme el proper 24 de gener a les 19.30h a l’Espai Jove Kesse. La formació és gratuïta amb inscripció prèvia a tarragona@comercjustibancaetica.org Pam a Pam, una iniciativa de SETEM i de la Xarxa d’Economia Solidària, consisteix en un mapa col·laboració que mostra les iniciatives de consum responsable i d’economia solidària a Catalunya. Aquelles persones que decideixen unir-s’hi reben una formació inicial en economia social i solidària i els seus criteris, així com de Pam a Pam i el seu funcionament. Després de rebre aquesta formació, els interessats que ho desitgin poden unir-se al grup d’activistes que s’encarrega de fer entrevistes a iniciatives. Per altra banda, també podran formar part de les comissions de treball.L’Economia Social i Solidària consisteix en les iniciatives de producció, comercialització, consum i finançament que funcionen sota lògiques que els integrants creuen «més democràtiques, equitatives, solidàries» que les empreses capitalistes, a més d’estar més compromeses amb el medi natural i social. Aquestes iniciatives es constitueixen en forma de cooperatives o altres empreses de propietat col·lectiva.