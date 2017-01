El Mercat Central de Tarragona s'inaugurarà el 16 de març

Així es va decidir dimecres passat en una reunió de la comissió negociadora

Actualitzada 16/01/2017 a les 19:15

El Mercat Central de Tarragona ja té data d’inauguració. El dia esperat serà el dijous 16 de març. Justament, d’aquí a dos mesos. Així ho han revelat fonts pròximes al Mercat. Tot apunta que, aquesta tarda, la regidora de Comerç de l’Ajuntament i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, ha convocat als mitjans de comunicació per informar de la data, que s’hauria decidit dimecres passat durant una reunió de la comissió negociadora.



El mercat obrirà les seves portes amb vuit parades buides de les 48 que té la primera planta. A la planta baixa, on hi haurà el Mercadona, encara hi ha per ocupar uns set locals comercials. Ferrando ha assegurat, en més d’una ocasió, que «quan el mercat estigui obert, els empresaris s’engrescaran i voldran un local».