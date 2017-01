Arriba la festivitat de Sant Antoni Abat a Tarragona

El Gremi organitzador anima als tarragonins a participar-hi amb els seus animals de companyia

El proper dimarts 17 de gener se celebra la festivitat de Sant Antoni Abat, patró dels animals de peu rodó. Fins als anys 60 els pagesos de Tarragona comptaven amb la complicitat de cavalls, mules o ases per ajudar-los en la seva feina al camp. Per tant el Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre ha organitzat un ofici religiós que presidirà Mn. Francesc Gallart Magarolas i que se celebrarà a l'Església de Sant Llorenç a les 11 del migdia.



Després de l'ofici hi haurà la benedicció de les coques que s'hauran repartit prèviament i de forma gratuïta a tots els participants que duguin algun animal de companyia, i la resta de coques seran repartides a les persones que ho desitgin. Per això el Gremi anima a tots els tarragonins a participar-hi i a portar els seus animals de companyia.



Aquesta festivitat esdevé durant l'anomenada 'Setmana dels Barbuts', que inclou els dies 15, 16 i 17 de gener, corresponents a les festivitats dels Sants Pau Ermità, Maur Abat i Antoni Abat, representats en la iconografia popular amb llargues barbes. També s'hi inclou Sant Fructuós i Sant Vicenç màrtir en aquesta setmana, que popularment és coneguda com la més freda de l'any.