Un repàs a la vida de Ramón Laso, condemnat a presó per la mort de la seva parella

Fàtima Llambrich presenta a Tarragona la seva obra 'Sense cadàver'

Redacció

Actualitzada 15/01/2017 a les 13:52

Ha estat un dels successos en la història recent de Tarragona que més expectativa ha aixecat. Ramón Laso va ser condemnat a 30 anys de presó per la mort de la seva parella i del seu cunyat el 2009, tot i que no van arribar a aparèixer els cossos.



La periodista Fàtima Llambrich explica la vida de Laso en el seu llibre Sense cadàver, una obra que va presentar aquest dissabte al Centre Obert La Presó. Gran acollida va tenir l'acte, en el qual l'autora, acompanyada de Jordi Nieva (catedràtic), encarregat de conduir la presentació, va explicar les converses mantingudes amb Laso i com es va desenvolupar el cas.