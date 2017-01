Allau de solidaritat dels tarragonins per als refugiats de Lesbos

Més d'un miler de persones han respost a la crida de la germandat de l'Ecce Homo

Redacció

Actualitzada 15/01/2017 a les 13:27

Més d'un miler de persones s'han acostat aquest matí a la Baixada de la Peixateria carregats de bosses per dur roba d'hivern, especialment forros polars, equipament de vestir d'esquí, abrics i mantes per als refugiats.



Responien a una crida que ahir al matí es va posar en marxa per part de la germandat de l'Ecce Homo a través de WhatsApp i Facebook. Els migrants que en aquests moments resten a l'illa de Lesbos han de suportar temperatures de fins a -10 graus a causa del temporal que assola tot Europa, i per descomptat, Grècia. Els tendals on dormen han quedat destrossats, i molts es veuen obligats a dormir a la intempèrie.



El local de germandat s'ha quedat, 20 minuts després de començar la recollida, vora les 12 del migdia, literalment petit, i la colla Jove ha hagut d'habilitar la seva seu per continuar amb la recol·lecta. La presidenta de l'Ecce Homo, Elvira Ferrando (també regidora de l'Ajuntament) s'ha mostrat visiblement emocionada amb l'allau de solidaritat, que ha col·lapsat de vehicles, fins i tot, la Rambla Vella.