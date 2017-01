«Em vaig estrenar com a regidor a la inauguració de l'envelat del Mercat»

El nou portaveu del PP al consistori tarragoní és una persona discreta. «Sempre m’ha agradat estar al darrere», assegura.

Actualitzada 12/01/2017 a les 21:32

José Luis Martín García és el nou portaveu del grup municipal del PP a l’Ajuntament. Té 50 anys i va néixer a Tarragona. És regidor des de l’any 2007. També ocupa el càrrec de diputat provincial i també és el president comarcal del tarragonès. De professió és advocat i té un despatx a la Rambla Nova.



—Encara no li havíem sentit la veu.

—Fa deu anys que sóc regidor i, durant molt de temps a l’oposició, però sempre m’ha agradat més està al darrere, en un pla més discret.



—Però ara toca estar al capdavant.

—Sí. Estic assimilant el canvi, però molt il·lusionat amb el nou repte.



—S’esperava la marxa d’Alejandro Fernández?

—No m’esperava que fos tan immediata, però ell té altre objectius.



—L’exportaveu del PP a Tarragona sempre ha dit que la ciutat és molt important per a ell, però finalment ha marxat.

—Fernández continuarà treballant per Tarragona, però des del Parlament. La ciutat sempre serà una prioritat per ell.



—En què us diferencieu, l’Alejandro Fernández i vostè?

—Ell sempre ha estat molt mediàtic i ha causat molt d’interès. Jo treballo més discretament, però, si és necessari, em faré veure més.



—Amb quin regidor té més química?

—Tothom coneix la meva gran amistat amb Pau Pérez.



—Quin és el seu objectiu per l’any 2017?

—Mantenir l’estabilitat que hem aconseguit amb el pacte, executar el pressupost i millorar els espais públics de la ciutat.



—Què és el que més el preocupa?

—Que els barris comptin amb enllumenat adequat i que els parcs i jardins estiguin en bon estat. Potser no és un bon moment per fer-ho, però ho intentarem.



—Quin és el pressupost destinat a l’àrea d’Espais Públics?

—Enguany s’ha triplicat respecte a l’any passat, però moltes de les inversions depenen de la venda de patrimoni.



—Vostè creu que es vendrà aquest patrimoni?

—Alguna cosa sí.



—Com valora el pacte de govern?

—Molt positivament. Treballem junts per la ciutat.



—Però Unió i el PSC tenen una ideologia molt diferent de la del PP.

—El nostre és un pacte de ciutat, no d’ideologia. Que la vorera estigui en bon estat no té res a veure en ser de dretes o d’esquerres.



—Qui és el responsable de l’ajornament dels Jocs Mediterranis?

—No s’han de buscar culpables. Ara toca mirar endavant i aconseguir els diners.



—Pot assegurar que hi haurà partida pressupostària de l’Estat per garantir els Jocs?

— Suposo que sí.



—Creu que la regidora Laia Estrada hauria de dimitir per la seva condemna del cas Bershka?

—Ella hauria de ser coherent amb el que diu. Si demana la dimissió de Ballesteros per ser investigat... Ella sabrà el que ha de fer.



—Però en el moment dels fets, Estrada no era un càrrec públic.

—Va agredir a uns agents de l’autoritat.



—Canviarà alguna cosa si el jutge condemna a Ballesteros pel cas Inipro?

—No, quan vam signar el pacte, ja érem coneixedors del que passava.



—Té pensat presentar-se com alcaldable l’any 2019?

— Arribat el moment, ho decidiré. Però em faria il·lusió.



—El Mercat està a punt d’acabar-se. Com ha viscut aquest procés?

—Intensament. El primer acte que vaig assistir com a regidor va ser la inauguració de l’envelat del Mercat Central.



—Tarragona és independentista?

—No, ho demostra que el plenari està format per una majoria constitucionalista i que les mocions relacionades amb el tema no s’han aprovat.



—Creu que les escoles haurien d’impartir classes tant en català com en castellà?

—S’ha de complir la llei que existeix.



—I si la llei la fes vostè?

—M’agradaria no només classes en castellà, també en anglès, francès, alemany, entre altres. Com més, millor.