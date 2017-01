Una sentència ferma pel cas Bershka obligarà Laia Estrada a deixar de ser regidora

Segons la CUP, el secretari municipal els ho va comunicar el passat dia 3 verbalment, però van reclamar que els presentés un informe oficial

Redacció

Actualitzada 13/01/2017 a les 13:55

Laia Estrada haurà de deixar de ser regidora de l'Ajuntament de Tarragona en el cas que la sentència pel cas Bershka, que la condemna a tres mesos de presó, esdevingui ferma. La mateixa sentència també condemnava la representant de la CUP, i els altres dos encausats, a una condemna d'inhabilitació per a ser elegit per a càrrec públic; tot i que és la pena de privació de llibertat la que impediria a Estrada mantenir el lloc al plenari municipal.



Així ho determina l'informe elaborat pel secretari municipal, Joan Anton Font, a petició del també regidor cupaire, Jordi Martí. Aquesta petició es va formular després que, segons que han explicat avui fonts de la CUP, el mateix secretari «va visitar l'espai del nostre Grup Municipal a l'Ajuntament per comunicar-nos oralment que la regidora Laia Estrada hauria de plegar del seu càrrec com a conseqüència de la sentència del cas Bershka», han assenyalat avui Estrada i Font en roda de premsa. Els regidors van demanar aleshores que aquella notificació verbal quedés exposada en un informe oficial.



Finalment l'informe ha determinat la incompatibilitat de la sentència, quan sigui ferma, amb el càrrec municipal de Laia Estrada. En aquest sentit, però, des de la CUP s'ha volgut assenyalar que «el secretari no té potestat per cessar cap regidor i que la regidora Laia Estrada només pot perdre la seva condició de regidora com a conseqüència d'una sentència judicial».



Els regidors cupaires han assenyalat que els serveis jurídics de la CUP estan analitzant el contingut de l'informe i que, en qualsevol cas, no hi haurà debat sobre la situació de Laia Estrada fins que no es consideri ferma la sentència del cas, que encara es pot recórrer.



De tota manera, el que si han deixat molt clar els representants de la CUP, és que consideren un «insult a la intel·ligència» comparar la sentència a una regidora, «en què es debat si va ser agressora o agredida per la Guàrdia Urbana en una protesta de caràcter polític», amb una investigació de l'alcalde i la tinent d'alcalde sobre «la utilització de diners públics –o no- per haver finançat presumptament el seu partit polític».



Respecte de la presentació de recurs a la sentència, els regidors assenyalaven que seria la 'Plataforma contra els abusos de la Guàrdia Urbana de Tarragona', «qui ha portat la defensa en el cas, qui decidirà en el seu moment si es presenta recurs o no, però no en funció de la situació de Laia Estrada sinó en funció de criteris estrictament polítics.»