S'ha renovat gairebé la meitat dels seus membres

Actualitzada 13/01/2017 a les 20:30

Manel Albiac Cruxent - Degà

Julio de Parellada Durán - Vicedegà

Maite Jiménez González - Diputada Segona

Rocío de Mantaras Macián - Diputada Tercera

Javier Gutiérrez Martín - Diputat Quart

Marta Virgili Rabinad - Diputada Cinquena

Ramon Setó Andreu - Diputat Sisè

Ramon Maria Sans Ballart - Diputat Setè

Lorenzo Santos Núñez - Diputat Vuitè

Alberto García Rodríguez - Tresorer

Irma Roldán Mazana - Bibliotecària

Estela Martín Urbano - Secretària

Ester Girol Palet - Vocal d’El Vendrell

Jennifer Macia Morillà - Vocal d’El Vendrell

Fina Méndez Higuero - Vocal de Valls

La nova Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona s’ha constituït aquesta tarda, després que el passat 20 de desembre la candidatura liderada per Manel Albiac sortís vencedora a les eleccions celebrades a la institució. Els comicis van suposar la reelecció d’Albiac com a Degà. La nova Junta renova 7 dels seus quinze membres, consolidant l’aposta per l’obertura dels òrgans de govern de l’ICAT al conjunt dels professionals del dret de la seva demarcació territorial. La nova Junta manté la combinació entre joventut i experiència que ja va caracteritzar el mandat 2013 –2017.Durant l’acte, el Degà ha agrait als membres sortints la seva aportació en aquests darrers anys, en els que Albiac ha destacat que ‘hem reeixit en el nostre propòsit d’implantar una nova manera de gestionar la institució, basat en la racionalització de la despesa, la proximitat als col·legiat si el reforç dels serveis que els oferim, un model en el que pretenem aprofundir en aquests propers anys’. En aquest sentit, Albiac ha subratllat també que ‘hem de continuar obrint el Col·legi als professionals del dret, perquè la institució sigui de tots i tothom hi participi’.La composició de la Junta de Govern per aquests 4 anys és la següent: