Elvira Ferrando els diu a les entitats que obrir el Mercat Central, 'ja no depèn de l'Ajuntament'

La regidora organitza una visita a les instal·lacions del mercat per a membres de la CET

Redacció

Actualitzada 13/01/2017 a les 10:28

El temps que tardin els paradistes i el supermercat en habilitar els seus espais dins el Mercat Central és el que es tardarà en obrir la instal·lació. En qualsevol cas, ja no depèn de l'Ajuntament de Tarragona i, segur, que serà dins el primer trimestre de 2017. Això és el que els va explicar aquest dijous la tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes de l'Ajuntament tarragoní, Elvira Ferrando, als membres de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET), que van participar a la visita a les instal·lacions de l'espai comecial, organitzada per la regidoria.



La regidora, acompanyada del gerent d’Espimsa, Isidre Prunor, i de diversos responsables tècnics del projecte va exercir de guia per a diversos membres de la CET pel remodelat mercat.



Durant la visita, es membres de la Coordinadora van fer preguntes relacionades principalment al voltant de l’existència o no de barreres arquitectòniques, del grau de sostenibilitat i adaptació a la normativa ambiental de la nova construcció i dels terminis aproximats d’obertura.