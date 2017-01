El Rei rep els alcaldes del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat

Hi ha estat present l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros

El Rei ha rebut avui en audiència al palau de La Zarzuela els alcaldes del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya, entre elles Tarragona, encapçalats per l'actual presidenta, l'alcaldessa de Càceres, Elena Nevado.



Durant la trobada, els alcaldes han traslladat al Rei Felip els acords de l'Assemblea General del grup, celebrada al novembre a Càceres en el marc de les celebracions del 30è aniversari de la ciutat extremenya com patrimoni de la humanitat.



Entre els temes tractats, es va abordar el Pla Operatiu de Turisme per al 2017, en el que la promoció i difusió exterior seguiran sent les principals línies de treball.



També es va acordar la presència novament de les quinze ciutats del grup a la Fira Internacional de Turisme (FITUR), de Madrid, on es donarà el vistiplau al pla operatiu d'aquest any.



L'associació mantindrà a més els seus convenis amb entitats com Iberia, Renfe, Paradors o Turespaña, així com amb RTVE per a l'elaboració de documentals de les quinze ciutats en format d'ultra alta definició (4k).



S'ha previst també l'elaboració de "marxandatge" per a un projecte didàctic, la firma d'un conveni amb Miami per difondre el grup a la ciutat nord-americana i la presència en la Biennal de Patrimoni de Còrdova, entre d'altres iniciatives.



El Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat és una associació sense ànim de lucre creada el 1993 per actuar de manera conjunta en la defensa del patrimoni cultural i en la promoció turística de les ciutats que formen la xarxa, els cascos històrics de la qual han estat reconeguts per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat.



Alcalá de Henares, Àvila, Baeza, Càceres, Còrdova, Conca, Eivissa, Mèrida, Salamanca, Sant Cristòfol de La Laguna, Santiago de Compostel·la, Segòvia, Tarragona, Toledo i Úbeda són els integrants.



Espanya compta amb 44 béns declarats patrimoni de la humanitat i onze reconeguts com patrimoni immaterial, la qual cosa la converteix en el tercer país amb un nombre més elevat de béns inclosos a la llista de la UNESCO, després d'Itàlia i la Xina.