Una visita guiada per descobrir els punts més interessants de la ruta #PassejantperTGN

S'han organitzat tres sortides, de caràcter gratuït, el 28 de gener, el 18 de febrer i el 25 de març

Redacció

Actualitzada 12/01/2017 a les 12:28

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona ha programat tres visites guiades que tindran lloc tres dissabtes de gener, febrer i març per tal de culminar el projecte #PassejantperTGN. En el marc d’aquesta iniciativa, impulsada l’abril de 2016, els ciutadans han pogut penjar a les xarxes socials fotografies d’elements urbans, façanes o monuments interessants de la ciutat menys coneguts que d’altres amb una petita explicació històrica sota l’etiqueta #PassejantperTGN. Les visites, que es realitzaran el 28 de gener, el 18 de febrer i el 25 de març, recorreran alguns dels punts d’aquest mapa col·lectiu creat arran d’aquest projecte.



Aquells que hi estiguin interessats ja poden inscriure’s de forma gratuïta a través de cultura@tarragona.cat a les visites guiades, que inclouen 17 de les 52 localitzacions del mapa creat a través de les fotografies dels ciutadans. La ruta passarà per la plaça del Pallol, Antiga Audiència (lloc de trobada), Portal del Roser, Estàtua de Richard Wagner, Casa Ximenis, grafit del Pàrquing Saavedra, Via de l’Imperi, Convent dels Pares Carmelites, Estàtua dels Despullats, Estàtua de l’Avi Virgili, Casa Salas, diversos punts del Balcó, el rellotge de sol del Passeig de les Palmeres, Murs que Parlen i Passeig de les Palmeres.



En el marc d’aquesta iniciativa els ciutadans han penjat un total de 2.341 imatges a les xarxes socials. Fins al mes de novembre, el perfil de @tgncultura va seleccionar cada una de les imatges presentades i, al final de cada mes, els usuaris de la xarxa escollien amb els seus vots la que més els agradava. Aquests elements han conformat el mapa col·lectiu de #PassejantperTGN, que té una versió virtual i des d’ara també en paper. El mapa imprès ja es pot recollir a l'Antiga Audiència, a l'oficina de Turisme del carrer Major, a l'OMAC i a les oficines de la plaça de la Font de l'Ajuntament.