La càvea metàl·lica de 40 metres no convenç l'Arqueològica

L’estructura de ferro «tindrà un fort impacte visual i pensem que no és la decisió més idònia»

Carles Gosálbez

ACN

Actualitzada 11/01/2017 a les 20:52

La instal·lació d’una càvea de ferro de 40 metres al Teatre romà de Tàrraco, per simular l’estructura original del recinte i facilitar la comprensió del monument al visitant, és un aspecte que no agrada a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT). La seva presidenta, Pilar Alió, va manifestar ahir a Diari Més que l’estructura de ferro, de grans dimensions, «no ens convenç ni la trobem pràctica». Alió es va mostrar satisfeta, en general, per la intervenció que s’està duent al monument des del passat dilluns i «després de tants anys demanant que s’hi actués», però la càvea metàl·lica que es posarà li planteja «molts dubtes».



Alió va comentar que, segons va explicar l’arquitecte autor del projecte, Toni Gironès, «a l’estructura de ferro no li passarà res, però nosaltres, com a Arqueològica, ja veiem que serà un lloc idoni pels coloms». «L’únic avantatge que per a nosaltres planteja aquesta càvea de ferro és que pot ser reversible», va dir la presidenta de la RAST, qui com a efectes negatius va destacar «el fort impacte visual que pot generar en el conjunt del monument i que aquesta no és la decisió més idònia».



Per la seva banda, l’arquitecte Toni Gironès va manifestar que l’element metàl·lic pretén ser «el més lleuger possible». També va destacar que la intervenció contempla la col·locació de passarel·les que permetran la visita al monument i serviran per protegir els elements arquitectònics conservats en aquest espai monumental.



El projecte preveu la construcció d’un centre d’interpretació que, a més de rebre el visitant i ser un espai que informarà de les catacterístiques del monument, reservarà part de l’edifici a centre cívic de la Part Baixa, segons va informar ahir la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria.