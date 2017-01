Hyundai converteix Tarragona en un plató

El rodatge va tenir lloc al centre de la ciutat aquest passat mes d'agost

Redacció

Actualitzada 12/01/2017 a les 18:48

Aquest passat mes d'agost es va rodar a Tarragona la campanya de promoció del nou model del Hyundai I-30 per Corea a càrreg de la productora barcelonina Icecream Pictures. Per realitzar aquest espot es van utilitzar varies localitzacions emblemàtiques de la ciutat com la Plaça Mossèn Salvador, el carrer La Nau, el carrer de la Portella i la Font del Centenari al bell mig de la ciutat, en aquest últim lloc es van rodar les imatges més espectaculars de l'espot publicitari.



El resultat final mostra de forma molt reconeixible aquests espais: