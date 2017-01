Els Centres Cívics ofereixen més de 110 activitats per la temporada hivern-primavera

Alguns dels nous cursos d'enguany s'emmarquen en els àmbits de la cuina, les manualitats o les habilitats personals

Actualitzada 12/01/2017 a les 15:55

La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona ofereix un total de 1.545 places repartides en 113 cursos, un 10% d’activitats més que l’any passat. Els interessats en participar-hi podran inscriure’s a partir del proper 18 de gener i fins el 3 de febrer. Les inscripcions s'hauran de formalitzar a través de la pàgina web http://centrescivics.tarragona.cat i les places s'adjudicaran per ordre d'inscripció.Els adults podran gaudir d’una vintena de nous cursos que permetran aprendre a realitzar ceràmica, un cosit de cuir manual, hamburgueses vegetals, cuina marroquina o fins i tot bodypainting i bellypainting. Per altra banda, es mantenen els cursos que han tingut més demanda els últims mesos, com els de fotografia digital, ioga, gimnàstica hipopressiva o introducció a diferents idiomes.Pel que fa a la oferta dirigida als més petits, s’han programat 22 propostes adreçades a infants de 3 a 12 anys que en molts casos podran gaudir amb els seus familiars. S'ofereixen noves propostes com tallers de globoflèxia, de psicomotricitat o de festes d'aniversaris saludables, mentre que es mantenen activitats clàssiques com el taller de tinta xinesa. A més, el servei de ludoteca es continuarà oferint de forma gratuïta totes les tardes de dilluns a divendres als Centres Cívics de Torreforta, Bonavista, Part Alta, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador.Els infants socis del Club dels Tarraconins i les persones aturades podran gaudir d’un descompte en el preu de les activitats del 50%.