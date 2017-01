La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya i SOS Racisme es reuniran amb CatSalut per revisar els casos irregulars

Actualitzada 12/01/2017 a les 17:07

L'entitat SOS Racisme i la Plataforma per una Atenció sanitària Universal a Catalunya (PASUCat) denuncien el cas d'una família immigrant amb infants que va haver de pagar irregularment per serveis d'urgències a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Segons informen, els van obligar a pagar 150 euros per la visita d'un nadó. En aquest cas, la família tenia altres membres malalts però en no poder-ho assumir, només van fer visitar el més petit. Des de l'Hospital, però, s'ha reconegut que es tracta d'un error i ja s'han iniciat els tràmits per retornar aquest import a la família.



Les dues entitats també denuncien un cas similar en el qual un refugiat sirià va haver de fer front a una factura de 207 euros a l'hospital de Sant Pau de Barcelona.



El gerent d'Atenció Ciutadana del CatSalut té previst reunir-se els propers dies amb SOS Racisme i PASUCat per revisar els casos que enuncien per haver cobrat irregularment l'atenció sanitària a famílies extracomunitàries a urgències. Des de Salut, es xifren entre 3 i 4 les ocasions en què no s'ha fet factura per aquesta atenció, però la PASUCat n'ha registrat fins a 10. Segons la plataforma, el protocol vigent des del setembre a través del qual, una persona pot acreditar no tenir recursos econòmics signant una declaració, no s'està activant a tots els hospitals, i alerta que pot passar a tot el territori.



Des de la PASUCat, aquest degoteig de casos que els ha arribat des del setembre és un «senyal d'alarma» i volen comprovar que no estigui succeint a tot el territori. De fet, a la reunió prevista els propers dies amb el CatSalut, la PASUCat exigirà saber quantes vegades s'ha signat la declaració de responsabilitat conforme no es disposa de recursos econòmics a l'hora d'acudir a urgències per part de ciutadans extracomunitaris sense padró ni permís de residència.