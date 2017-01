Convergència critica el caos circulatori a la Part Alta a causa de les obres de la muralla

El grup municipal creu que la «poca» senyalització de l’itinerari alternatiu és «confusa»

Redacció

Actualitzada 12/01/2017 a les 11:39

El portaveu del Partit Demòcrata a l’Ajuntament de Tarragona, Albert Abelló, ha criticat el nou caos circulatori a la Part Alta a causa de la «poca i confusa» senyalització de l’itinerari alternatiu que s’ha establert en motiu de les obres de restauració de la muralla a la Baixada del Roser.



Abelló ha assenyalat que «hi manquen senyals i els que hi ha confonen als conductors». Ho exemplifica amb la situació que es troben els vehicles en arribar a la cruïlla entre els carrers Sant Pau i de les Coques, que es troben amb una senyal a la dreta que els prohibeix seguir pel carrer sant Pau i dues senyals verticals tapades amb bosses a l’esquerra. «Si els conductors opten per seguir pel carrer de les Coques, ja no hi ha cap altra senyalització que indiqui com sortir de la Part Alta, fet que està provocant que nombrosos vehicles donin voltes pel nucli antic fins, finalment, trobar la sortida pel carrer La Nau i la Baixada de la Peixateria», ha explicat el portaveu del grup municipal.



Els veïns de la Part Alta ja van denunciar aquesta problemàtica el passat mes d’agost, quan la Baixada del Roser es va tancar també per obres a la muralla. Abelló critica que mesos més tard, la ciutat torna a topar amb la mateixa situació, cosa que atribueix a «la manca de rigor i improvisació de l’equip de govern». Per posar-hi solució el Partit Demòcrata a l’Ajuntament de Tarragona demana millorar la senyalització i més presència policial per controlar el trànsit mentre durin les obres.