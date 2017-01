Comencen les obres de l'UCI Pediàtrica a l'hospital Joan XXIII

Està previst que la unitat mixta de nounats i pediatria obri portes abans d’acabar el primer trimestre d’aquest any

Aquesta setmana han començat les obres de reforma de les instal·lacions de l’UCI mixta de nounats i pediatria de l’hospital Joan XXIII de Tarragona. Així ho han confirmat fonts oficials de l’Institut Català de la Salut (ICS), després que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) fes pública l’adjudicació de les obres a l’empresa Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, amb un pressupost de gairebé 710.000 euros.



Segons expliquen fonts de l’ICS, abans de començar les obres ja s’havia procedit a sectoritzar les instal·lacions i també s’havia adequat l’espai, amb la intenció de facilitar la feina a l’empresa constructora. «En aquest espai hi havia despatxos de metges, per tant, durant les vacances de Nadal, els professionals han tret les seves pertinences i han deixat l’espai llest per començar les obres», asseguren des de l’hospital.



Després de molts anys de reivindicació per part del territori, les obres de l’UCI Pediàtrica ja han començat i, segons va afirmar el conseller de Salut, Antoni Comín, el passat 13 d’octubre, la nova UCI entrarà en funcionament per Setmana Santa. Segons el previst, l’equipament obrirà les seves portes entre el març i l’abril. Fonts de l’ICS asseguren que el calendari és el correcte i que l’empresa ja hi està treballant des de l’inici d’aquesta setmana. Però, en més d’una ocasió, el conseller Comín va assegurar que les obres començarien al mes de novembre i, finalment, han començat al mes de gener. Segons l’ICS, els treballs de reforma tindran una durada de tres mesos.



L’hospital Joan XXIII ja va comptar amb el servei de l’UCI Pediàtrica, però l’any 2001 es va suprimir. Des d’aleshores, cada any s’han derivat uns 400 pacients infantils amb problemes complexos i greus de salut als centres hospitalaris de l’àrea de Barcelona. Aquest fet ha provocat un autèntic trasbals entre les famílies que han d’ingressar els seus fills fora de Tarragona. Segons ha informat l’Institut Català de la Salut, el passat novembre es va adjudicar l’obra a l’empresa Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, amb un pressupost concret de 706.681 euros. Si no hi ha contratemps o problemes d’última hora, la ciutat i la demarcació de Tarragona comptaran d’aquest servei tan reclamat per la ciutadania.



Un impuls important a l’hora de posar en marxa les obres de l’UCI Pediàtrica va ser la petició per part del Parlament de Catalunya, el passat 30 d’abril del 2015, que instava a la Generalitat a posar en marxa el Pla Funcional de Pediatria, que inclou l’UCI.



Els nous equipaments tindran capacitat per sis habitacions individuals, que es podran ampliar a vuit. Cal recordar que només al Camp de Tarragona hi ha uns 100.000 nens i s’atenen unes 40.000 urgències pediàtriques anualment. Aquesta UCI serà una unitat de tipus dos (n’hi ha tres), la qual cosa vol dir que s’atendran tots els casos menys les cirurgies cardíaques i neurològiques.



Una altra de les qüestions que haurà de contemplar l’Institut Català de la Salut és la contractació de nou personal format per aquest treball. Segons el que tenen previst es tractaria de tres o quatre professionals. La posada en marxa d’aquest servei implicarà poder fer altres proves complementàries, la qual cosa serà beneficiós pel centre hospitalari i no només per la unitat pediàtrica.