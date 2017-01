Atropellen una dona embarassada a l'avinguda Roma

L'afectada, que ha resultat ferida lleu, ha estat traslladada a Santa Tecla

Redacció

Actualitzada 12/01/2017 a les 10:07

Una dona embarassada ha resultat ferida lleu en ser atropellada per un turisme a Tarragona. Els fets han succeït poc després de les 9 del matí d'aquest dijous a l'avinguda Roma, just davant de l'edifici de Trànsit. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una patrulla de la Guàrdia Urbana i una ambulància del SEM, que ha traslladat l'afectada a l'hospital Santa Tecla per prevenció. En aquests moments s'estan investigant les causes de l'accident.