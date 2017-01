Un cadàver a Google Maps

El cotxe de Google Maps va fotografiar una xocant escena al carrer Pere Martell de Tarragona el passat estiu

Actualitzada 11/01/2017 a les 15:57

Qualsevol persona que entri a Google Maps i busqui el carrer Pere Martell de Tarragona amb l'Street View, es trobarà amb una imatge molt xocant. A l'alçada de l'edifici número 10 d'aquest carrer, hi ha diversos agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona i, una mica més endavant, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El motiu de la presència dels cossos de seguretat i emergències és la mort sobtada d'un home que es trobava al carrer. Els fets es remunten al passat 14 de juliol, quan un ancià, de 88 anys, va patir una aturada cardiorespiratòria a la vorera del carrer Pere Martell. El SEM no va poder reanimar l'home, que va acabar morint a la mateixa vorera. En aquell precís moment, el cotxe de Google Maps va passar pel carrer per realitzar les fotografies per a l'Street View, amb la coincidència que a les imatges es pot veure, a més de la Guàrida Urbana i el SEM, part del cos de l'ancià mort estirat a la vorera i tapat amb un llençol. A les imatges també es veuen els vianants que es van aturar per veure els fets, que van crear molta expectació en el seu moment.