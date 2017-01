Tall de trànsit a la Baixada del Roser per tasques d'arranjament d'un tram de la Muralla

Quedarà tancada a la circulació de vehicles fins a finals de gener

Redacció

Actualitzada 11/01/2017 a les 12:28

La Baixada del Roser restarà tancada al trànsit fins a finals del mes de gener per les tasques d’arranjament d’aquell tram de la Muralla. En motiu d’aquesta actuació, concretament l’accés a la Baixada del Roser quedarà tallat des de la plaça de l’Ensenyança, excepte autoritzats. Per altra banda, l’accés de Sant Antoni queda restringit només a vehicles amb targeta de circulació i autoritzats i els carrers de les Coques i Pare Iglesias canvien de sentit cap al carrer Merceria.



Els autoritzats i vehicles amb targeta de circulació que puguin accedir a la Part Alta pel Portal de Sant Antoni poden sortir-ne a través de dos recorreguts. Un és des del Portal de Sant Antoni passant pels carrers Descalços, Arc de Sant Llorenç, de les Coques, Pare Iglesias, Merceria, Calderers, Destral, Nau, Baixada de la Peixateria, Cós del Bou i Portalet. Per altra banda, des del Portal de Sant Antoni també poden passar pel carrer de la Mercè, plaça Peixateries Velles, Nou Patriarca, Pare Iglesias, Merceria, Calderers, Destral, Nau, Baixada de la Peixateria, Cós del Bou i Portalet.