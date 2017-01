Rentat de cara a les escales del carrer Vapor de Tarragona

També hi havia pintades a les parets.

El consistori tarragoní ha realitzat una neteja integral en aquesta zona, una de les que concentra més queixes per actituds incíviques

Redacció

Actualitzada 11/01/2017 a les 16:42

L’Ajuntament de Tarragona va realitzar, aquest dilluns 9 de gener, una neteja intensiva a les escales mecàniques i als jardins del carrer Vapor. Els cinc operaris que van treballar en les tasques de neteja van eliminar les pintades dels vidres de les baranes i el mirador, a més de repintar les parets i els murs. També es van arranjar les zones enjardinades, eliminar la vegetació d’algunes zones de l’entorn i netejar les escales no mecàniques.



Les escales mecàniques del carrer del Vapor i el seu entorn és un dels punts que rep més queixes per les actituds incíviques d’algunes persones que malmeten i embruten l’espai, tal i com ha afirmat la regidora de neteja, Ivana Martínez, que ha fet una crida a la responsabilitat i a la cura de l’espai públic