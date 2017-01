Ofereixen la segona planta del nou local dels Xiquets del Serrallo a Oppida

L’Ajuntament proposa a la plataforma organitzar el centre cultural autogestionat a l’entrada del barri mariner

«Si ens ofereixen això és perquè no han entès el projecte d’Oppida», assegura Pedro Redondo, membre de la plataforma. Fa més d’un any que l’entitat, –formada per diversos col·lectius de la ciutat– lluita per aconseguir crear un centre cultural autogestionat al mòdul número 6 de la Tabacalera, que actualment està en desús.



Després de moltes reunions i converses amb el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, i amb el de Cultura, Josep Maria Prats, la negociació ha fet un gir de 180 graus. Segons la plataforma Oppida, «els regidors ens van prometre que una vegada estigués redactat el pla d’usos, nosaltres ja podríem entrar. Ens van dir que seria al febrer», diu Redondo. No conformes amb les paraules dels regidors, la plataforma va decidir demanar-ho per escrit. Llavors va arribar la sorpresa. «La resposta de l’Ajuntament va ser que no ens podien oferir el mòdul 6, però a canvi ens cedien la segona i tercera planta del nou local dels Xiquets del Serrallo, –situat a l’entrada del barri mariner–», explica un dels membres de la plataforma Oppida, Pedro Redondo, qui afegeix que «també ens van dir que, si volíem, ens entregarien les claus i podríem accedir-hi al cap d’una setmana».



Oppida va demanar reunir-se cara a cara amb els regidors i es van trobar al nou local dels Xiquets del Serrallo, que encara no està en funcionament. «Nosaltres no volem aquell espai, seguirem lluitant per la Tabacalera», asseguren. La plataforma té arguments prou sòlids per creure que no és possible portar a terme el projecte en l’espai que ofereix l’Ajuntament. «La nostra idea és recuperar un edifici municipal que està en desús des de fa molt de temps. A més, la segona i tercera planta del nou local dels Xiquets del Serrallo no té prou capacitat i està ple d’oficines. Creiem que la Tabacalera és un punt ideal pel nostre projecte, ja que està situat entre els barris de Ponent i el centre de la ciutat. Per altra banda, creiem que el local que ens ofereixen és pel barri, i no per projectes de ciutat com és el nostre», explica Maribel Setién, membre d’Oppida. La plataforma ha treballat els plànols sobre el mòdul número 6 de la Tabacalera. «No hem treballat l’espai i no creiem en una adjudicació a dit com la que ens han proposat», assegura Setién.



L’entitat se sent decebuda per l’actitud de l’equip de govern i assegura que «si ja s’ha esgotat la via de la negociació, haurem de treballar altres vies. El nostre objectiu és poder crear el centre cultural autogestionat al mòdul de la Tabacalera», explica Redondo, que assegura que «continuarem treballant el projecte amb la gent del carrer».



Per la seva banda, fonts municipals consideren que, en primer lloc, la plataforma hauria de constituir-se com a associació legal i les peticions d’espai estan supeditades al pla d’usos. A més, les mateixes fonts asseguren que l’oferiment de la segona i tercera planta del local dels Xiquets del Serrallo per part de l’Ajuntament a Oppida, es tracta d’una possible alternativa pel seu projecte, però no és una proposta en ferm. De moment, el nou local dels de la camisa blava, que encara no ha entrat en funcionament, no disposa d’ascensor, però està previst que l’omplin entitats de la ciutat que no tenen seu o local.