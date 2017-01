La Rua de Carnaval de Tarragona acabarà a l'Avinguda Catalunya

La Rua modificarà lleugerament el recorregut i acabarà a l'Avinguda Catalunya

Actualitzada 11/01/2017 a les 19:47

La Rua de l'Artesania del Carnaval de Tarragona acabarà enguany a l'avinguda Catalunya, davant del Campus de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta és una de les novetats de les bases del Carnaval tarragoní 2017, que aquesta setmana s'han fet públiques i que han estat consensuades per un grup de treball de la Comissió Consultiva del Carnaval.El recorregut del principal acte del Carnaval tarragoní sortirà de l'avinguda Ramón y Cajal i, com a novetat, enfilarà el carrer Rovira i Virgili per finalitzar a l'avinguda Catalunya, a les portes de la URV. En les dues ultimes edicions, el recorregut acabava a la Rambla Lluís Companys. La decisió s'ha pres a proposta dels tècnics de mobilitat, l'Empresa Municipal de Transports i Protecció Civil per millorar la mobilitat del centre de la ciutat, i de les mateixes comparses, que valoren que el nou recorregut permetrà augmentar el lluïment de les seves actuacions.Enguany com a novetat, les dues comparses guanyadores rebran 800€ i 500€, respectivament, i així mateix també s'ha aprovat el canvi en el criteri per concedir el premi honorífic 'participació', que a partir d'ara reconeixerà la comparsa que assisteixi a més actes del Carnaval i amb més persones. Les bases inclouen diferents novetats d'aspectes tècnics. D'aquesta manera els vehicles auxiliars utilitzats per les comparses també hauran d'estar tematitzats. També s'han especificat amb més detall els criteris de valoració que tindrà en compte la Comissió Artística que avalua els participants al concurs de comparses i, a més, s'ha incorporat una valoració específica del maquillatge, mentre que la il·luminació i el so tindran valoracions independents.El Carnaval de Tarragona tindrà lloc enguany del 20 al 28 de febrer. A falta de presentar la programació completa, ja estan a la venda les entrades de la Disfressa d'Or, que tindrà lloc el 23 de febrer a la nit a la Tarraco Arena Plaça.Les inscripcions al concurs de comparses ja es poden realitzar a través de la seva web i a la plataforma eTràmits fins al divendres 10 de febrer a les 14 hores.